梅拿首奪ATP巡迴賽錦標

「中銀香港網球公開賽2025」昨日於維園上演男單決賽，27歲法國球手梅拿克服落後劣勢，以總盤數2比1反勝日本名將錦織圭，奪得生涯首座ATP巡迴賽冠軍。

世界排名67位的梅拿，晉級過程中曾擊敗新星費爾斯，以及西班牙蒙拿等好手；至於世界排名106位的錦織圭，4強因對手商竣程中途退賽，不戰而勝躋身決賽。昨日首盤初段雙方互保發球局，錦織圭於第5局率先破發，隨後一口氣連贏4局，以6比2先拔頭籌。梅拿次盤改變策略轉守為攻，首局打出「Love Game」後一發不可收拾，以6比1回敬一盤。至決勝盤雙方小心翼翼，一度拉鋸成3比3，關鍵第7局梅拿把握機會破發，反超局數4比3，其後再「連保帶破」連取2局，以局數6比3再下一城，經過1小時43分激戰後，贏得錦標。

封王過程全部反勝對手 梅拿在今屆香港網賽成為「Comeback King」，32強到決賽全部盤數反勝對手，成為史上第3位以此情況贏得冠軍的球手。梅拿賽後表示：「我在所有比賽中試圖保持冷靜和活力，專注打好每一球。感謝大家的支持，對我而言今周是神奇的一周，很開心能在香港收穫首個冠軍。」他不忘稱讚錦織圭：「他是位了不起的球手，很高興看到他健康回歸，祝他今個賽季好運。」

同日上演的男雙決賽，荷蘭辛達阿蘭特斯和英國路克莊遜的組合，以盤數2比1擊敗兩位俄羅斯拍檔魯列夫和卡查諾夫，捧得今屆男雙獎盃。■李章杰報道