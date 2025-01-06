港會發威破大埔聯賽不敗身

昨日香港足球會足球場上演的港超聯尾場，出現意外戰果，港會憑比提及唐道碧各入1球，爆冷以2比0擊敗榜首大埔，「綠戰士」今季聯賽首吞敗仗，跨季23場聯賽不敗紀錄告終。

賽前宣布加斯特夫、域陀列比奧、林智豐及譚浚賢離隊的港會，由黎皚韜及新加盟的費利皮爾鎮守中路，另一新兵鄭進泓負責掃蕩中場；至於「綠戰士」杜國榆取代停賽的馬高斯山度士擔任中堅，前線三叉戟為盧卡斯、馬卡雷拿及李樂謙，新兵帕特華維迪先列後備。

開賽僅10分鐘港會先聲奪人，比提接應薩拉沙回傳後，左路勁射成1比0。落後的大埔反撲，馬卡雷拿送出直線，陳肇鈞禁區內被唐道碧剷跌，但由於盧卡斯較早前犯手球，球證觀看VAR後取消12碼。大埔於43分鐘再度失守，峇夏比左路傳中，唐道碧趕到撞入，港會領先2比0完半場。眼見落後兩球，「綠戰士」下半場派新兵帕特華維迪入替杜國榆，增強中場組織。63分鐘，李家豪右路傳中，尼高拉斯在積施利力壓下起腳射中網側。76分鐘，帕特華維迪放冷箭卻欠運中楣。最終大埔輸0比2，跨季23場聯賽不敗走勢斷纜。

12年來首球 唐道碧百感交集 自2013年起展開職業生涯，今季重返港超的唐道碧，昨日攻入職業生涯首球，他坦言於2018至2020年效力大埔期間，有過很多難忘片段，故昨日取得「士哥」後百感交集：「由2013年開始踢職業，雖然中間有5年因為讀書冇再踢，但我依然咁鍾意踢波，所以入波嗰吓真係好開心，但諗到踢大埔時有咁多難忘回憶，仲試過一齊贏聯賽冠軍，內心就有啲唔舒服。」■圖、文：鄧文滔