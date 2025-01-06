新年第一炮癲鳳鬥狂龍 均業北區4:4激和標準流浪

昨日「中銀人壽香港超級聯賽」揭開2025年戰幔，頭場均業北區坐鎮北區運動場火併標準流浪。雙方大演瘋狂入球騷，流浪半場一度落後3球，戲劇性以4比4逼和有基拿美被逐的北區，雙方各得1分下聯賽排名不變。■圖、文：文嘉靖

北區今場派出龐焯熙把關，葉卓文鎮守中路，肯迪、羅曉聰及劉君正控制中場，支援古杜拉和簡嘉亨攻堅；流浪方面陣容大變身，盧兆崎把守最後一關，3名新兵比迪高、任亨浚及深川大輔悉數擔正，張廣然先列後備。主隊初段相當積極，開賽11分鐘，古杜拉接應基拿美二傳門前撞入，北區先開紀錄。8分鐘後，古杜拉在羅曉聰助攻下，中路快腳射入，個人梅開二度。33分鐘李呈侵犯古杜拉，北區博得12碼，惟肯迪操刀遭盧兆崎撲出。1分鐘後肯迪將功補過，突破對手後防遠柱射成3比0。流浪於42分鐘破蛋，劉智樂接應巴拉克傳送，無人看管下頭槌頂入，臨完半場北區羅港威交出助攻，肯迪禁區內右腳射入，北區手握3球領先優勢返更衣室。

下半場63分鐘出現轉捩點，雙方球員發生爭執，基拿美推撞對手被罰黃牌，惟球證檢視VAR後，改判其直紅出場，北區踢少1人。流浪把握機會反擊，68分鐘，劉智樂門前接應隊友長傳右腳射成2比4。12分鐘後，後備入替的法蘭度接應劉智樂頭槌二傳輕鬆破網，為賽事掀起高潮。88分鐘，北區葉卓文鹵莽出腳侵犯劉智樂，球證直指12碼點，雷仙奴操刀扳平4比4，之後雷仙奴再獲起腳機會，惜中楣不入，流浪未能上演逆轉反勝，最後雙方激和4比4，各得1分。

黃展鴻滿意新兵演出 流浪今場3名新兵齊齊擔正，教練團成員之一黃展鴻直言滿意整體表現：「只係『阿Lim』（任亨浚）上年喺『凱景』，未踢過職業之下，可能跟唔到港超個節奏，希望喺練習到再幫佢提升。 」另外效力流浪兩季的岡本玲仁上周六深夜單方面宣布離隊，並將返回日本，黃展鴻表示岡本尚有合約在身，仍在了解事件：「因為最近有啲新外援嚟到，加上佢傷患比較嚴重，康復進度唔太理想，想盡快返日本處理。佢自己都驚回復唔到以前個狀態，近期情緒幾低落，我哋都同佢調解緊。」