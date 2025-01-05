港隊攜馬來西亞保齡球隊 落區教打波與眾同樂

「2025 IBF保齡球世界盃」周一（6日）在啟德體育園Top Bowl開鑼，有份參賽的馬來西亞隊上周六（4日）派出8位球手，連同以胡兆康為首的20位港隊成員，參與社區活動，教授約140名市民打保齡球，與眾同樂。

胡兆康盼市民觀戰世界盃 是次活動由多間社區組織，有近140位市民參與，港隊「老大哥」胡兆康大賽前夕不忘推廣保齡運動，率領中國香港隊及馬來西亞國家隊，為來自賽馬會方樹泉綜合青少年服務中心的少數族裔青少年，保良局、東華三院、深水埗樂童行的基層兒童，香港盲人輔導會的視障兒童，中國香港傷殘人士運動員及智障人士運動員進行示範及分享。胡兆康與名將陳財政等8位馬來西亞代表，化身導師教導市民，體驗保齡之樂，有小朋友更邀請在旁練習的香港傷殘保齡球代表隊成員作示範，盡顯傷健共融。

陳財政讚Top Bowl設計華麗 過去曾多次參與類似活動的胡兆康，坦言今次有特別之處：「今日見到大家玩得很開心，讓很多市民可以接觸保齡球，加上可以一試新場館，我看到他們都玩得很投入，希望透過這次活動，有更多人愛上保齡。」胡兆康又呼籲大家未來10日到啟德現場觀戰世界盃，為港隊打氣。

活動專程邀請於2014年仁川亞運，以及2018年雅加達亞運共奪3面銀牌的馬來西亞名將陳財政出席，他大讚新場館Top Bowl設計華麗，有信心適應：「我曾多次來香港比賽，這個場館（Top Bowl）裝潢漂亮，環境舒服，令我有大開眼界之感。不過我們征戰多年，學會適應不同場地，相信到新場館作賽亦不會影響表現。」談到「2025 IBF保齡球世界盃」，陳財政充滿信心：「今次我會參加個人賽及隊際賽，希望兩項賽事都打入三甲。」

至於今屆馬來西亞代表隊最年輕的球手林秀玉，形容活動令她想起自己剛接觸保齡球的時光：「我都是從小時候開始接觸保齡球，當看見經過我們的教導後，成功擊翻保齡球樽，這種開心是無價的。」