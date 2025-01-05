商竣程不適送錦織圭入決賽

「中銀香港網球公開賽2025」進入白熱化階段，昨日男單4強焦點大戰，世界排名第106位的日本名將錦織圭對壘中國19歲新星商竣程，令維園網球場幾近座無虛席，結果商竣程因病首盤中途退賽，錦織圭不戰而勝，今日決賽與法國球手梅拿爭冠。

今日同梅拿爭冠 這場「亞洲對決」，首盤雙方穩定保發，惟商竣程於落後3比4時，因身體不適無奈退賽。同日另一場4強，法國球手梅拿以總盤數2比1反勝西班牙球手蒙拿，今日與錦織圭會師決賽。

商竣程（Jerry）8強擊敗馬路辛時已抱恙出戰，昨日堅持上場，惜中途顯得力不從心並宣布退賽：「賽前曾發高燒，比賽之前仍感不適，不過還是想嘗試可以打多久。熱身時已感覺球拍很重，沒有力氣去移動和發球，能夠捱到第7局，是不想讓球迷失望。」總結今屆賽事Jerry滿意表現，並感謝球迷支持。

過去兩年一直專注膝蓋和肩膀康復的錦織圭，距離冠軍僅一步之遙，這位35歲球手表示：「半年前開始感覺一切有所好轉，開始嘗試進行更多訓練，身體也逐漸強壯。目前狀況保持得不錯，希望決賽打出精彩比賽。」談及對手商竣程退賽，錦織圭直言：「幾個月前曾敗於他手下，所以期待再來一場拉鋸戰，無奈他身體不適，我也成了幸運的一方。」

圖、文：李章杰