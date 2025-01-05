體育

中場艾利安加盟均業北區

（均業北區圖片） （均業北區圖片）
（均業北區圖片）
均業北區昨晚於社交平台宣布，簽入24歲哥倫比亞中場艾利安（左圖），他將穿上32號球衣，惟未能趕及今日聯賽上陣。現年24歲的艾利安來港前曾於哥倫比亞頂級聯賽球會效力，今次是他首次出國外闖。預計艾利安的加盟，將可填補柏度哥斯達離隊後的空缺。
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