港會上場聯賽小勝冠忠南區，主教練谷卓斯認為全隊信心有所提升。球隊首循環作客以1比2不敵大埔，表現並不失禮，他盼望今場藉主場之利搶分：「我哋嗰場踢得唔曳，都叫咬到最後，返主場可以做得更加好。」不過谷卓斯承認「綠戰士」進攻火力極強，預計後防會不斷受壓：「大埔會放長波畀盧卡斯，幫陳肇鈞等人開路，加上馬卡雷拿弗到漏，近排簽埋巴西中場帕特華維迪，今場預咗難捱，盡力而為喇。」谷卓斯透露羅素剛從英國歸隊，未必即時擔正，並指已簽下九龍城的鄭進泓。