港會擺擂台挑戰大埔
今日港超聯尾場，港會於香港足球會足球場挑戰榜首大埔。港會上場取得聯賽第2勝，士氣正盛；「綠戰士」為鞏固榜首優勢，3分亦志在必得，勢有一番惡鬥。（on.cc東網周日下午4時30分按次收費直播）
港會上場聯賽小勝冠忠南區，主教練谷卓斯認為全隊信心有所提升。球隊首循環作客以1比2不敵大埔，表現並不失禮，他盼望今場藉主場之利搶分：「我哋嗰場踢得唔曳，都叫咬到最後，返主場可以做得更加好。」不過谷卓斯承認「綠戰士」進攻火力極強，預計後防會不斷受壓：「大埔會放長波畀盧卡斯，幫陳肇鈞等人開路，加上馬卡雷拿弗到漏，近排簽埋巴西中場帕特華維迪，今場預咗難捱，盡力而為喇。」谷卓斯透露羅素剛從英國歸隊，未必即時擔正，並指已簽下九龍城的鄭進泓。
李志堅對帕特華維迪有期待
大埔上場作客大勝標準流浪，成功登上聯賽榜首，主教練李志堅提醒球員切勿鬆懈：「都係嗰句，今季踢3循環，最緊要保持唔好失分。港會對上幾場踢得唔錯，加埋主場，唔易應付。」「堅Sir」同時透露球隊正陷傷兵潮，加上中堅馬高斯山度士累積5黃停賽，今場或未能全力出擊：「有啲球員好似鍾偉強、鄭子森，同埋『伊高』都傷，加比爾又最近先操番，係比較棘手同頭痛。」他對新加盟的中場帕特華維迪寄予厚望：「暫時只係練咗幾課，希望佢串連到成隊波。」
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