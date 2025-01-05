RTHK32 x on.cc東網同步直播 港超聯增兵搶分騷 均業北區硬撼標準流浪

標準流浪新兵 比迪高

今日「中銀人壽香港超級聯賽」展開新一年激戰，頭場榜尾均業北區坐鎮北區運動場，與尾二的標準流浪合演2025年首場港超賽事。兩隊成績同樣未如理想，且看經過調整後演出能否有所改善，搶分大戰一觸即發。（港台電視32及on.cc東網周日下午3時同步直播）

北區聯賽未嘗一勝，主教練鮑家耀透露除艾利安外，球隊於冬季轉會窗還有一名兵來投，惟今場齊齊未能趕及上陣，此外柏度哥斯達及費利皮爾已經離隊，中堅黃靖然亦要坐波監。提到對手流浪剛簽入新援比迪高，「鮑Sir」直言要小心應對：「比迪高加盟後，流浪中場控制節奏同傳送一定會好咗，希望球員開局集中啲，目標係贏波。」經過聖誕假期後，中場劉君正指狀態未有太大影響，同時強調要嚴防比迪高：「佢係位好有質素嘅球員，絕對加強咗流浪中場嘅控制力，我哋要踢得謹慎啲。」對於早前入圍省港盃初選名單，「君正」大感鼓舞：「好耐冇入過港隊名單，嚟緊每場會落足力，入唔入到決選就順其自然！」

劉智樂目標入波響頭炮 標準流浪接連簽入大埔中場比迪高及韓籍前鋒任亨浚等球員，教練團成員林嘉緯稱可望改善攻力：「近一星期操練，班新兵表現都對辦，尤其希望比迪高做好串聯嘅角色。」隊長劉智樂則期望球隊能打響新年頭炮：「2025年第一場波，當然想贏，同埋希望自己入到波。」「樂仔」又相信幾位新隊友可提升陣容深度：「比迪高踢過巴甲，訓練時都見到佢嘅控波能力。上半季得我、張廣然加埋雷仙奴3個人，依家前面多咗選擇之外，組織進攻方面都會幫到手。」

均業北區前鋒 舒拉普