誇張！祖高域對蒙菲斯20戰全勝

塞爾維亞球王祖高域剛於布里斯班網賽，直落兩盤6比3擊敗法國的蒙菲斯，躋身8強之餘，更將兩人對賽紀錄改寫成20勝0負，成為ATP史上最懸殊紀錄。狀態火熱的祖高域期待與新教練兼好友梅萊，合作衝擊生涯第11個澳網冠軍。