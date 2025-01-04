全紅嬋首膺世界泳聯年度最佳

世界泳聯繼續為去年派成績表，年僅17歲的中國全紅嬋，首度當選年度最佳女子跳水運動員，法國的馬查特則大熱奪得年度最佳男泳手。世界泳聯官網更特別上載了將獎座送贈給全紅嬋的片段，並即場打開包裝盒拿出獎座，實行與粉絲分享榮譽。