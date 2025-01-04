體育

蓋帝斯36分永倫回勇挫晉裕
周四晚甲一男籃尾場，晉裕對永倫打出拚勁，一度追至僅落後7分，惟最終仍以85比106不敵對手，錄得兩連敗。永倫是役最搶鏡非蓋帝斯（右）莫屬，交出36分及20個籃板，泰那與韓天次分獲20分及15分。晉裕方面4人得分上雙，艾勤轟31分另加15籃板，值得一提新人曾朗謙亦有15分進帳。
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