徐遠征迎挑戰投岩手大公牛

現年28歲的徐遠征，去年到美國進行數個月高強度訓練，希望登陸ＮＢＡ發展聯盟（G.League），先後到兩支球隊基地試訓，惟未能取得錄取通知書。不過Oliver在國際舞台的表現獲岩手大公牛青睞，提供一紙聘約，成為首位亮相B.League的港將。

「岩手大公牛的球迷，大家好，我很期待加入球隊，未來我會為球隊的勝利竭盡全力。」Oliver說道：「這是我首次在日本打球，是很難得的體驗，球團、教練和隊友都很歡迎我，所以我有信心一切都會順利，期待早日見到大家！」岩手大公牛成立於2010年，2016年曾升上2級聯賽，球隊今季暫時以16勝8負排第4位。岩手大公牛下周六第16回合對埼玉野馬，徐遠征或有機會上演「處子騷」。■文：李章杰