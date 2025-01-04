日本名將川內優輝分享心得

第2屆「港珠澳大橋半馬拉松」周日開跑，大會昨日舉行賽前記招，除公布特邀精英運動員17人陣容外，更邀得羅映潮、2024年柏林馬拉松冠軍托路沙及國際田聯金級跑手迪基莉絲姬等16位本地及海外精英跑手出席記招，擁有「最強市民跑者」之稱的日本名將川內優輝，亦有現身分享比賽心得。

37歲的川內優輝曾於2019年來港參加半馬，相隔5年再度訪港，這位2018年波士頓馬拉松冠軍跑手贈上應戰貼士：「這次港珠澳半馬以大橋作為賽道，天氣狀況和風速會是一大挑戰，我建議大家盡量與一群跑手一起跑，有助克服風阻。」他又分享對香港的印象：「有機會的話想到天壇大佛及昂坪360遊覧，和品嘗擔擔麵等美食。」

羅映潮歡迎新安排 至於本地精英代表羅映潮（Virginia）亦會出戰賽事，對於今屆大會作出眾多改善措施，包括補給站提供能量飲品及香蕉等物資，「Virginia」表示歡迎：「我知道今年起跑點安排有所優化，可以少走500公尺到達起點位置，對跑手而言當然非常好，讓我們有更多時間熱身。」羅映潮表示今年會以3大賽事為主要目標，期望保持進步：「我今年的重點是3月亞洲馬拉松錦標賽、9月世界道路錦標賽及年尾全運會，希望保持進步。」■圖、文：文嘉靖