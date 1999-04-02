理文「起孖」簽阿富汗國腳及劉家喬

劉家喬

去季港超聯冠軍理文昨日公布簽入兩名新兵，包括現役阿富汗國腳施卡達利，以及正在美國讀書的本地年輕中鋒劉家喬。兩人已抵港及開始訓練，有望在1月11日作客大埔的聯賽大戰中披甲。

施卡達利可踢左翼及攻中 現年25歲的新援施卡達利，為阿富汗現役國腳，已經代表國家隊上陣11場，他能司職左翼及進攻中場，將穿起理文99號球衣。施卡達利生涯初期主要在英格蘭低組別聯賽打滾，上季則效力印尼球隊PSIS三寶壟，在聯賽上陣7次。

至於早前有份入選省港盃初選名單的前香港U23前鋒劉家喬（Kyle），今次則與理文簽訂一紙1年半合約。「黃黑軍團」表示Kyle本月能隨時候命，惟下月需要飛往美國繼續學業，待5月畢業後才再次為球隊效力，他下半季會穿上理文47號球衣。■文：李浚湣

劉家喬檔案

出生：2002/2/10（22歲）

位置：前鋒

身高：1米85

球衣號碼：47

施卡達利檔案

Taufee Skandari

出生：1999/4/2（25歲）

位置：左翼、進攻中場

身高：1米81

球衣號碼：99

施卡達利