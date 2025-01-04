蒙拿闖4強開心到彈起

沉着應戰拍走姆錫迪 昨日於維園舉行的香港網球公開賽，上演4場8強大戰，世界排名62位的西班牙球手蒙拿「以下犯上」，以盤數2比1反勝巴黎奧運銅牌得主、世界排名第17位的姆錫迪，自去年2月智利賽後再闖ATP 250賽4強，至於中國球手商竣程則於另一場8強同樣上演「逆轉好戲」，憑着出色的發球攻勢，以盤數2比1淘汰匈牙利球手馬路辛，連續兩年打入香港網賽4強。

■圖、文：余樂詩

現時世界排名第17位的姆錫迪去年巴黎奧運表現神勇，成為意大利100年來首位奧運網球獎牌得主，另外溫網曾打入4強，現為意大利第2高排名選手。這位賽事2號種子，昨日遇上世界排名62位、上季在3項挑戰賽奪得1冠2亞的西班牙27歲球手蒙拿，兩人此前4次相遇，後者錄得3勝，但全部都是在泥地賽。

搵好友黃澤林做「旅遊大使」 昨日回到硬地賽，姆錫迪首盤先贏6比2，滿以為可輕鬆晉級，豈料蒙拿適應球速後，次盤愈戰愈勇，反觀姆錫迪失誤漸多，兩人互相保發鬥到「搶7戰」，蒙拿以局數7比6（7比4）扳回一城。第3盤蒙拿繼續猛攻，兩人頭4局不斷破發，到第11局蒙拿再破對手發球局，最終險勝7比5，拿下勝利。

蒙拿獲勝後激動跳起慶祝：「新年好開始，第一盤之後我嘗試提升表現，好開心做得到。這個球場球速很快，相信在這個場地就要善用發球，今場我亦嘗試打得更有侵略性，做到季前調整的東西，整體發揮理想。」蒙拿全場表現冷靜亦是致勝關鍵，他歸功於團隊努力：「年輕時不時因為情緒影響表現，故近年專注調整比賽時的心理狀態，半年前有心理專家加入團隊，大家一同努力下，我感覺變得更成熟。」

蒙拿首闖香港網賽4強，將與法國球手梅拿爭決賽席位，這位西班牙人笑言今次終於有更多時間遊覽香港，季前和他一起訓練的香港1哥黃澤林則擔任其「旅遊大使」：「去年很少時間體驗這裏，今次我看了除夕煙花，又去了海洋公園，還想參觀天壇大佛，我的朋友Coleman（黃澤林）也介紹了一些地方和美食。」

狂轟Ace球商竣程淘汰馬路辛 同日另一場焦點8強，世界排名50位的中國19歲球手商竣程大戰排名高8位的匈牙利球手馬路辛。首盤商竣程顯得慢熱，先輸一盤1比6，但次盤起極力反撲，在第4局破發兼轟出4球Ace下，以6比3追成平手。決勝盤商竣程得勢不饒人，繼續提升表現，全盤轟出5記Ace球，再贏一盤6比4，連續兩年打入香港網賽4強。