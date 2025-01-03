省港盃男女港足初選出爐

僅安永佳

第43屆省港盃將於本月中舉行，昨日足總公布香港男、女隊初選名單。男子隊以年輕球員為主，外流港將僅安永佳入選。至於女子隊，張瑋琪意外落選。

男子港隊名單共有37人，以劉家喬、李呈等U23年輕球員為骨幹，加入亞歷斯祖、余煒廉、余在言、胡晉銘、劉智樂、艾華、史提芬彭利拿及安永佳8位「大港腳」常客。另外，早前成為首位香港球員，奪得美國NCAA Division one的曾樂圖榜上有名。港足會於1月14日前往廣州，備戰1月15日作客越秀山體育場對廣東的首回合賽事，22日會坐鎮主場出戰次回合。

女子隊共有22人被列入初選，包括朱寶恩及鍾貝琪，張煒琪則未有入選，值得一提，此前曾回歸民和公民的李巧怡，其所屬球會再度改為陜西志丹。

香港男足初選名單 門將：龐焯熙（均業北區）、鍾凱文（東方）、伍瑋謙（冠忠南區）、潘尚希（理文）

後衞：周子謙、羅焯熙（理文）、黎皚韜、林澔希（港會）、亞歷斯祖（東方）、甘智健（傑志）、嚴啟倬（九龍城）、陳潤潼（冠忠南區）、余煒廉、宋紘毅（大埔）、曾樂圖、曾以行

中場：余在言、黃皓雋（東方）、胡晉銘（理文）、李呈（標準流浪）、劉君正（均業北區）、黃琛喆（港會）、李兆軒（傑志）、何瀧浩（九龍城）、趙聡悟（冠忠南區）、李樂謙（大埔）

前鋒：艾華、史提芬彭利拿、李小恆（冠忠南區）、劉智樂、張廣然（標準流浪）、馬希偉、吳宇曦（東方）、馬斐、楊焯鈞（傑志）、安永佳（深圳新鵬城）、劉家喬

香港女足初選名單 門將：周錦儀（健力寶（香港））、梁蔚雅（傑志）、黃琬琪（民和公民）

後衞：郭藹嵐、劉雅澄、黃曦桐（民和公民）、朱素君、鍾貝琪（傑志）、馬澤純（仁足社）、冼仲意（馬尼拉挖掘者）

中場：陳綺馨、陳穎霖、馮雪雯、梁匡蕎（仁足社）、陳穎晴、莊靜琳、關詠瑜（民和公民）、傅昭文、何玫薇（傑志）

前鋒：朱寶恩（傑志）、李巧怡（陝西志丹女足）、黃芷翹（民和公民）