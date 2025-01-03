自爆兩度開刀擊退癌魔

達寶絲姬︰及早發現救到命 加拿大女網手達寶絲姬於2024年事業突破，但有誰估到這位溫布頓雙打亞軍原來一直與癌魔搏鬥？32歲的達寶絲姬經歷了這場人生大戰後，近日終於決定公開病情，原因是想警惕大眾：愈早發現問題是可以救回生命的。

患病期間贏奧運銅牌 達寶絲姬自爆於於今年4月診斷患上乳癌，然而她保守了這個秘密8個多月，期間這位雙打好手還繼續比賽，6月在諾定咸網賽贏得女雙冠軍。之後更聯同隊友羅列芙在溫布頓打入決賽，收穫亞軍，其後再於巴黎奧運與費力斯爭得一面混雙銅牌。

表面上戰績豐收的達寶絲姬，原來暗裏最大的敵人是病魔。經過沉澱後，她近日才透過社交網向外公開病情：「我知道這消息會令不少人震驚，但我現在身體是不俗的，大家放心。」她已進行了兩次手術，切除腫瘤。

「我公開生病的動機是想告訴大家，即使不幸患上癌症，只要及早發現醫治，每個人都可以繼續保持生命的質素的。慶幸我找到富經驗的醫療團隊，加上保持心靈健康，保持正念。」最後達寶絲姬還幽默地向惡病「爆粗」，說：「癌症，fxxx you，但同時，我多謝你。」教曉她生命一課。