商竣程闖8強：磨練一年心態有成長

昨日「香港網球公開賽」繼續於維多利亞公園網球主場上演，其中中國19歲小將商竣程開出9球「Ace」下，直落兩盤6比3及6比1，擊敗馬天尼斯，殺入8強，並報對上兩次在泥地賽皆不敵對方之仇。

對上兩次在泥地賽與馬天尼斯交手，商竣程均俯首稱臣，但昨仗卻成功報仇，這位中國小將坦言很可能是對方未及適應硬地所致。提到今屆頭兩場賽事皆以盤數2比0勝出，商竣程指全因經歷一年磨練後，心態有明顯成長：「去屆我只是初出茅廬，不太了解自己的能力有多強，因此每場比賽都像玩命般拚下來，但經過這一年的摸索後，我更加認識自己的打法，學懂放鬆心態，不用像以往般，用盡百二分努力去打每一球，令我面對要保住排名賽積分的壓力下，仍然打出更好效果。」