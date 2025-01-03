商竣程闖8強：磨練一年心態有成長
昨日「香港網球公開賽」繼續於維多利亞公園網球主場上演，其中中國19歲小將商竣程開出9球「Ace」下，直落兩盤6比3及6比1，擊敗馬天尼斯，殺入8強，並報對上兩次在泥地賽皆不敵對方之仇。
世界排名第50位、中國19歲超新星商竣程首圈直落兩盤，力挫香港網球「一哥」黃澤林，今仗面對排名高7位、賽事7號種子馬天尼斯發揮不俗，於第8局打破對手發球局後，第9局再以「Love Game」保發，以6比3先下一城。次盤商竣程愈戰愈勇，大比數贏6比1，直落兩盤輕取馬天尼斯晉級8強。
對上兩次在泥地賽與馬天尼斯交手，商竣程均俯首稱臣，但昨仗卻成功報仇，這位中國小將坦言很可能是對方未及適應硬地所致。提到今屆頭兩場賽事皆以盤數2比0勝出，商竣程指全因經歷一年磨練後，心態有明顯成長：「去屆我只是初出茅廬，不太了解自己的能力有多強，因此每場比賽都像玩命般拚下來，但經過這一年的摸索後，我更加認識自己的打法，學懂放鬆心態，不用像以往般，用盡百二分努力去打每一球，令我面對要保住排名賽積分的壓力下，仍然打出更好效果。」
雙親入場打氣彌足珍貴
商竣程平常與父親在美國居住，昨日雙親都有入場見證愛兒贏波，商竣程認為他們的陪伴彌足珍貴：「網球運動員經常到不同地方比賽，有種『不回家』的感覺，因此能夠與父母、教練及朋友在一起，比網球更加重要。」圖、文：鄧文滔
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