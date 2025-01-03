4人上雙大勝崇德飛鷹 滿貫2025響頭炮

甲一男籃2025年第一擊，「Big 4」之一的滿貫憑蔡再懃、米勒、惠龍兒及張彬賢齊齊得分「上雙」，以95比65力挫有奧斯汀轟33分的崇德飛鷹，取得兩連勝，下場將於1月9日大戰康仁福建。

滿貫開局憑蔡再懃、米勒的「三分彈」，以8比5領先，崇德飛鷹由奧斯汀連搶4分，反超前1分。其後蔡再懃偷球策動快攻，闖進籃底助攻米勒入樽，「綠軍」之後再有林俊光命中三分後助攻惠龍兒籃底得分，拉開至15比9。不過滿貫在防守端頻頻失分，被飛鷹的黃浩賢單節攻入7分，滿貫首節僅領先22比19。次節滿貫嘗試在外圍搶分，後備上陣的吳松峻和李琪合力投進3球三分波，將領先優勢擴大，半場領先41比32。

上半場收穫11分的奧斯汀手感火熱，換邊後即後抑跳投命中兩分，其後連入兩球三分波，追至40比48。滿貫找回進攻節奏，惠龍兒博得「and 1」，外援米勒上籃得分，蔡再懃更顯功架，命中三分球之後再拋投得手，拉開至領先16分。奧斯汀狀態大勇，單節狂轟20分，包括一球「and 1」及3球三分波，助飛鷹力追至53比65。

崇德飛鷹奧斯汀轟33分 滿貫決勝節展開猛攻，歐陽維江取5分帶領「綠軍」打出一段9比0攻勢，飛鷹隨即陷入苦戰，此節前5分鐘只得奧斯汀取2分，即使球隊尾段連追8分，但為時已晚，最終以65比95吞下5連敗，滿貫則錄2連勝。

滿貫今場有4人得分達雙位數，蔡再懃取23分、4次助攻，米勒攻入13分，另加7次助攻及5個籃板，惠龍兒12分、9個籃板，張彬賢亦有10分進帳。崇德飛鷹得分集中在一人身上，奧斯汀取全場最高33分，另有黃浩賢取9分、5個籃板，但他亦有6次失誤，陳仲儒攻入8分。圖、文：余樂詩、李章杰