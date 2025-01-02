安洗瑩獲勝！南韓羽協解除無理限制

南韓羽毛球天后安洗瑩自去年8月奪得巴黎奧運女單金牌後，炮轟南韓羽協內部問題，南韓文化體育觀光部日前表示，南韓羽協回應問題，包括取消國家隊成員出戰海外聯賽及邀請賽需自費的限制，同時允許球手可自由選擇贊助商，獲得合適的比賽裝備。

調查揭球后曾遭隊內欺凌 安洗瑩去年成為28年來首奪奧運金牌的南韓女球手後，直斥南韓羽協指定贊助商產品品質不良，要求放寬約束。南韓國會介入調查，揭發安洗瑩過去7年遭隊內欺凌，要為前輩清洗男性底褲等衣服，種種歪風令安洗瑩希望改以個人名義參加國際比賽。

其後南韓文化體育觀光部完成調查，着令羽協落實16項新措施，包括取消必須完成5年國家隊比賽，並達至一定年紀（男子28歲、女子27歲）的非國家隊球員，才能出戰世界羽聯（ＢＷＦ）賽事的規定，同時取消國家隊成員出戰海外聯賽需自費的慣例，球手亦可自行選擇贊助商。文化體育觀光部補充，雖然羽協已作出改善，但仍要求免去金澤圭會長一職。