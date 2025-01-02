大帝40歲首戰掃興輸波

勒邦占士昨日出戰踏入40歲後首場賽事，個人雖轟入23分，但湖人仍以110比122不敵聯盟1哥騎士。值得一提，比賽還未結束時，「大帝」已經頭也不回直接入返更衣室，顯然對未能擊敗舊東家感失望。

湖人不敵1哥騎士 日前加盟湖人的兩位新兵芬尼史密夫及米爾頓，今場先列後備，「紫金軍團」初段已遭對手打出一波29比15攻勢，之後里夫斯連取9分，追至落後30比34完首節。次節勒邦占士飛身入樽，一度助球隊反超前41比39，惟騎士傑洛米及米切爾外線頻頻得手，湖人半場落後5分。

第3節湖人改變策略，由安東尼戴維斯於內線搶分，但騎士靠外圍穩定輸出保持優勢，三節打完拋甩湖人9分。決勝節湖人苦苦支撐，里夫斯獨得17分，加上「大帝」射入3分球後，一度追到落後5分，可惜之後卻無以為繼，最終以110比122不敵騎士，令後者錄得8連勝，繼續在聯盟領先。

踏入40歲首戰輸波收場，「大帝」自然「冇癮」，比賽未結束時已直接走返更衣室，他今場上陣34分鐘交出23分、4個籃板及7次助攻，其隊友里夫斯則轟入全場最高的35分。