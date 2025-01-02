法國新貴費爾斯闖8強

香港網球公開賽昨日續於維園上演，其中賽事4號種子、年僅20歲的法國新貴費爾斯，直落兩盤7比6及6比4，擊敗比利時球手貝斯，打入8強。

為比賽放棄除夕慶祝 目前世界排名20位的費爾斯，2023年以18歲之齡，奪得里昂網賽冠軍，成為自2005年的蒙菲斯後，最年輕贏得ATP巡迴賽錦標的法國球手。這位直入次圈的法國小將，昨日遇上貝斯頑強挑戰，首盤要打到「搶七」，費爾斯一度領先細分6比3，眼看大局已定之際，貝斯絕境中大爆發，成功挽救3個「Set Point」，惟費爾斯關鍵時刻沉着應戰，贏細分9比7先下一城。

次盤激戰依舊，兩人中段互破發球局，直至第9局費爾斯再度破發，領先局數5比4「叫胡」，並於之後成功「保發」，贏多盤6比4晉級8強，將與另一法國球手梅拿爭入4強。

費爾斯賽後受訪時表示，雖然前晚為除夕倒數，但他笑道未作任何慶祝：「為準備比賽不能盡情慶祝，但我聽到煙花聲，知道街上非常熱鬧，只是作為網球員，難免要犧牲玩樂，希望將來可以衝擊世界頭10。」

圖、文：鄧文滔