加時贏飛馬晉龍WTS食頭胡

「元旦盃2025」昨日於元朗鳳琴街體育館舉行，晉龍WTS於男子甲組決賽鬥到加時下，以93比89險勝建龍飛馬，贏得新年「開門紅」。

今季升上甲一的晉龍WTS，陣容有不少變動，是日外援湯馬士未有落場，首圈以72比65擊敗晉裕躋身決賽，與險勝漢友的建龍飛馬爭冠。兩軍首節上演拉鋸戰，晉龍射手安家仲單節轟10分，建龍飛馬則由外援侯斯頓連袋7分，加上馮嘉豪命中壓哨三分，完首節反先20比19。次節晉龍眾將外圍連環發炮重掌優勢，半場領先42比34。飛馬第3節積極反撲，一度將分差縮窄至3分，惟晉龍多次偷波反擊快攻得手，再度拉開差距，並續以63比55領先進入最後一節。

決勝節飛馬奮力追至72比73。期間劉嘉榮與侯斯頓爆發衝突，互相推撞火藥味濃，前者錄得「U foul」，侯斯頓則被判離場。其後馮嘉豪三分手起刀落，餘下最後10秒安家仲2罰1中，建龍飛馬在落後78比81的情況下，憑小將畢鈞浩命中弧頂三分，將比賽拖入加時。加時劉嘉榮籃底「And 1」，羅卓熙內外開弓連袋5分，晉龍終以93比89勇挫對手，捧走冠軍。另邊廂晉裕擊敗漢友奪得季軍。

女子甲組偉邦封后 女子甲組偉邦以40比38險勝均安封后，至於學界精英組則由北角協同中學捧盃，亞季軍分別為裘錦秋中學（葵涌）和英華書院。

圖、文：李章杰