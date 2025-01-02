永倫求反彈開火轟晉裕

永倫上仗對南華半場曾領先10分，惟完場前一刻被曾湛元一記「神奇三分球」扳平，被對手拖入加時賽後以100比104告負，球隊士氣難免有影響。泰那狀態依然火熱，轟入全場最高的34分，蓋帝斯狂取23分及23個籃板「超級雙雙」，但雙核發威未足以令球隊獲勝，今仗自必尋求反彈。

韓天次：趁聖誕叉電兼檢討

韓天次上仗交出18分及7個籃板進帳，作為永倫主力之一的他表示：「老實說今晚對晉裕，我們沒有特別的部署，因為對聯賽『Big 4』球隊的大戰在聖誕前已經打完，銀牌賽後這段賽程對我們而言強度頗大，演出亦略嫌不穩，所以我們在聖誕期間休息了一段時間，趁機『叉電』及作出檢討，不過球員亦有作出自發訓練，希望保持狀態，爭取餘下賽事全勝。」韓天次又補充：「今場結束後，我們就會針對接下來要遇上的隊伍部署戰術，亦會進行數場友賽『Pickup』狀態，目標只得一個，就是全力備戰季後賽。」