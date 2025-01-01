力挫廣東港隊總比數飲恨

首回合以12分之差落敗的港隊，昨日要贏多過12分才能捧盃。與上場相比，惠龍兒、李琪及張彬賢入選次回合陣容，惟卜聿揚因發燒未能候命。廣東隊張智淵火速入局，首節連取9分，港隊惠龍兒雙手入樽，加上屢屢於籃底建功，單節同樣轟入9分，另外多番剷入籃底的曾湛元錄7分進帳，首節港隊落後20比24。次節港隊加快節奏，李琪射入3分球，曾湛元3罰全中，許烜行於3分線外得手，追至僅落後42比43完半場。

次回合贏83:76

港隊第3節延續氣勢愈打愈順，一度反超48比43，此時廣東打出一段11比2攻勢再度領先，幸曾湛元及時回敬「And 1」，連同李琪外線發炮，港隊領先6分，逼使廣東叫停。港隊氣勢未被打窒，曾湛元射入3分球後，一度拋離67比58，惟廣東奮力追至65比67進入第4節。決勝節港隊盡地一煲，曾湛元、陳曉峰及惠龍兒先後得分，在尚餘4分鐘時領先4分，其後楊瑞鴻兩罰全中，港隊領先83比75，仍保「反Cup」機會，掀起全場高潮，不過完場港隊「僅勝」83比76，未能彌補首回合的差距，失落今屆粵港盃。