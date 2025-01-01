艾華頓當選港超11月最佳球員

由中銀人壽呈獻，香港體育記者協會及香港足球總會合辦的「中銀人壽香港超級聯賽每月最佳球員」，經專業評審團遴選後，11月份由效力理文的前鋒艾華頓當選，亦是這位港隊代表繼去年8月之後，再次贏得「每月最佳球員」獎。

現年33歲的艾華頓，在11月上陣2場聯賽、1場高級組銀牌及2場「亞冠盃2」分組賽，5仗合共為理文攻入3球。連同整個12月，艾華頓本季在球會級賽事累積達8個入球，並以接近43%得票率，大幅拋離並列次席的盧卡斯、陳肇鈞、巴科爾及馬高斯，當選「11月最佳球員」。此外艾華頓在代表隊比賽也屢有斬獲，連同10月份友賽柬埔寨的入球，他11月披上港隊戰衣對戰菲律賓及毛里裘斯，以及12月初東亞錦標賽外圍賽對蒙古，寫下連續4場國際賽建功的紀錄。

銀牌準決賽入球最具分量 由於12月大部分時間為港隊出戰，艾華頓要待月底才從理文主教練賀蘭特手上接過獎座，他表示：「非常高興當選每月最佳球員，想多謝隊友，如果沒有大家的配合，今次也不會獲獎。」對於11月無論在理文或港隊士哥頻頻，他認為銀牌準決賽對傑志的入球最具分量：「因為我們就是憑這個罰球淘汰傑志，殺入決賽！」他透露下半季最大目標就是要衞冕港超冠軍。

鄧文滔報道