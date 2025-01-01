張德培喜見ＡＴＰ賽重臨香江

史上最年輕男單大滿貫得主張德培，昨日假維多利亞公園出席記者會。他笑言與香港頗有淵源，包括在此贏過冠軍、拍過廣告，留下不少有趣回憶。張德培亦談到對黃澤林的印象，並大讚香港網球水平提升不少：「我知道Coleman很期待參加香港網球公開賽，他興奮得猶如孩子走進糖果店一樣，很開心看到這份熱情。」

美籍華裔的張德培（Michael）1989年以17歲109日之齡，勇奪法網冠軍，至今仍是史上最年輕的大滿貫得主，以及唯一亞裔大滿貫男單冠軍，世界排名最高達第2位。張德培亦曾分別於1994、1995及1997年贏得香港網球公開賽冠軍，今次喜見ATP賽事重返香港：「我在這裏有很多回憶，不僅比賽，還參與演講活動、拍洗頭水廣告等。很開心他們將網球（ATP賽）帶回香港，相隔太多年了。」張德培表示相當期待黃澤林對商竣程的比賽，藉此一睹新一代亞洲球手實力。

大讚本地球手水平提升 Michael昨日出席活動、指導一班本地小球手，對他們讚不絕口：「香港青年網球水平提升了很多，年輕球員都打得不錯。」說到維園未來能否舉辦500分級別賽，他指設施現階段或未能應付更大規模的比賽，但球場還有很多可能性：「例如可以用作球手的訓練基地。」

日本球手錦織圭近年飽受傷患困擾，復出一季後現居世界第106位，身為前教練的張德培期待愛徒能重拾榮耀：「他以前都試過大傷後重返世界第4，只能說健康的錦織圭是非常危險的。我看了他在澳門賽的表現，他的狀態很好，跑動十分順暢。所以你問他今季能否衝上前50？對他來說太容易了，如果他能保持狀態，肯定向更高處望。」

談到美國近21年未曾誕生男單大滿貫得主，張德培精警地列出4大「原因」：「第一是費達拿，第二是祖高域、第三是拿度、第四是梅萊。他們的成就很難追得上，不過近年美國有愈來愈多前100球手，富斯亦曾打入美網決賽，這些都注下強心針。」