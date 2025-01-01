全場轟17記Ace Ball 黃澤林搏盡憾負商竣程

昨日除夕夜於維園上演的「中銀香港網球公開賽2025」，以外卡身份出戰的香港1哥黃澤林（Coleman），正賽首圈火併中國19歲新星、世界排名50位的商竣程，兩人合演精彩對決，黃澤林雖然全場狂轟17記「Ace Ball」，但以6比7（3比7）及4比6不敵對手，無緣躋身次圈。

今場「中港對決」，早前兩人曾於上海大師賽碰頭，當時黃澤林直落兩盤4比6告負。昨日維園狹路相逢，首盤初段兩人互保發球局，第6局Coleman受到考驗落後0比40，多次刁時下終成功「保發」。Coleman信心大增，繼續把握發球優勢鬥至「搶7」，可惜錯失領先機會，以局數6比7（3比7）先失1盤。首盤歷時54分鐘，黃澤林轟出11記Ace球，贏得不少掌聲。

自覺有進步 新季目標不變 次盤黃澤林在第3局遭「破發」，加上未能找到擊破對手發球局的方法，最終以局數4比6再輸1盤，未能打入次圈。賽後Coleman表現失望，但仍保持正能量：「相比上一次對他，我們兩個都進步不少，今場我們發球都表現得很好，打了一場精彩比賽。當然我很想贏，但已經盡力了。」全場轟出17記「Ace球」的Coleman，期待新賽季有所突破：「今日證明我有能力與世界前50球手競爭，新季會爭取參加更多ATP巡迴賽，目標仍是打入前100。」

同日另一場焦點，日本球星錦織圭面對世界排名高50位的加拿大球手沙普華洛夫，錦織圭直落兩盤贏6比2及6比3，次圈遇上3號種子、俄羅斯的卡查諾夫。賽後錦織圭表示：「首次參加香港網賽，自己狀態未算最好，能贏下比賽很開心。」

圖、文：余樂詩