粵港盃次回合今晚修頓開戰

楊瑞鴻

粵港盃男子籃球賽今晚除夕夜上演，由香港籃球代表隊主場迎戰廣東隊，作第二回合對戰。比賽今晚上7時30分假灣仔修頓場館舉行，票價60元正，長者及學生優惠票40元，門票將於下午6時30分開賣。

變陣徵召惠龍兒李琪張彬賢 採主客制的粵港盃來到第7屆，首回合已於上周六（28日）晚上假肇慶廣東工商職業技術大學（星湖校區）體育館舉行，香港籃球代表隊以年輕新銳為班底，雖憑曾湛元個人攻入全隊最高的16分，一度追近至數分差距，但最終廣東憑較佳主場優勢及發揮以85比73獲勝，然而港隊只要今晚獲勝，仍有機會爭標。

港隊由參加第54屆港澳埠的核心成員及曾參加亞洲盃外圍賽的球員組成，首回合球員包括楊瑞鴻、卜聿揚、許烜行、林俊達、蘇志樂、馮嘉豪、葉耀邦、陳曉峰、陳永熹、歐文輝、曾湛元及安家仲。港籃半場以35比43稍為落後，三節港籃單節表現優勝（20比19）追近大分，至第4節更一度逼近距離，可惜尾段數分鐘多次失誤，或被對手偷波打快攻拉開比數，即使葉耀邦及曾湛元連番剷入得手，但港籃試圖射三分不果，終以12分之差告負。廣東隊陣中最高得分球員為劉康能，他攻入19分勇冠全場。

第二回合賽事，港籃陣容略有調整，加入惠龍兒、李琪及張彬賢，替代陳永熹、歐文輝及馮嘉豪。

粵港盃男子籃球賽兩回合賽事，如果兩隊1勝1負，則總得分較高的隊伍將獲勝，如兩場比賽的總得分相等，則將進行5分鐘的附加賽，直至決出勝負。

惠龍兒