狠批「仙拿禁藥事件」祖高域︰有欠透明

網球新賽季展開，擁有24個大滿貫冠軍的塞爾維亞天王祖高域，時隔16年再亮相布里斯班賽事，作為澳網的「熱身賽」。對於近日「世一」仙拿的禁藥事件持續發酵，這位前「一哥」亦批評事件處理不妥，欠缺透明，更直言會影響網球運動的形象。

質疑藥檢系統欠透明 祖高域即將出戰布里斯班網賽，除了參加單打外，也會與復出的澳洲「壞孩子」基里奧斯配搭雙打，早前基里奧斯已炮轟「仙拿禁藥事件」，而祖高域周日出席記者會時也批評事件處理有問題︰「網球是一項乾淨的運動，我不相信仙拿會故意服用禁藥。然而，許多球員和我都感到沮喪，是因為我們都被蒙在鼓裏。我所質疑的是系統的運作，還有為甚麼某些球員會獲得與其他球員不同的待遇。」

目前國際網球誠信機構（ITIA）接受仙拿所提出的「遭物理治療師污染」理由，未有就他藥檢「肥佬」作出任何處罰，惟世界反禁藥組織（WADA）不服，已向國際體育仲裁法庭上訴，要求仙拿必須判罰最多兩年的禁賽。

同新教練梅萊有火花 另外，祖高域上季無「貫」落袋，對於今季展望，他直言與新教練兼好友梅萊有「新火花」：「他是我遇過最偉大的對手之一，他對我的比賽有獨特的睇法，知道我的優點及缺點，而他最近才退役，了解目前球壇最好的球員、年輕一輩的弱點及優點，他給我很多新思維，將可在球場上受益，很期待，真的很期待。」祖高域在布里斯班網賽首仗將面對世界排名73位的澳洲球手Rinky Hijikata。