黃澤林今撼商竣程

正賽開打！錢亮拿力戰出局 「中銀香港網球公開賽2025」昨於維多利亞公園網球主場展開正賽首圈賽事，美國19歲新星錢亮拿亮相，惟以盤數0比2不敵經驗老到的英國名將諾利。香港網球「一哥」黃澤林（Coleman）昨晚亮相男雙後，今日出戰男單首圈，對陣中國新星商竣程（圓圖），戲碼十足。■圖、文：李章杰

早前參戰ATP新生代年終賽奪下亞軍、世界排名第122位的美籍越南裔球手錢亮拿，香港網賽首圈迎戰世界排名第49的英國好手諾利。首盤諾利率先入局，「連保帶破」下領先3比0，其後錢亮拿回敬破發追至3比4，惟未能乘勢反先，諾利以6比3先拔頭籌。

次盤雙方穩定保發戰成3比3，錢亮拿一口氣連贏兩局「叫胡」，惟對手力保發球局後，再於關鍵的第9、11局破發，以6比5扭轉戰局，縱使兩人多次開出Ace及鬥至「刁時」，但仍無阻諾利以7比5再下一城，最終以直落兩盤取勝晉級次圈。

至於今屆賽事焦點港將黃澤林，昨晚夥拍南韓球手南智星出戰男雙，今晚則會轉戰單打，火併中國新星商竣程，相信必有一番惡鬥。

闊別十載張德培現身維園 另外，3屆香港網球公開賽冠軍得主、網壇傳奇華裔名將張德培（Michael Chang），闊別10年後再度來港，昨午攜同兒子現身維園支持今屆賽事。現年52歲的張德培，曾於1989年以17歲109日之齡，一舉奪得法國網球公開賽冠軍，至今仍為網球史上最年輕的大滿貫得主和唯一亞裔大滿貫男單冠軍。

自退役後，張德培致力發展其基金會，活躍於青少年網球推廣活動，延續他與網球的緣份。Michael亦擔任日本球手錦織圭的教練多年。於2008年結婚後，他與太太Amber育有兩女一子，現年13歲的長女Lani亦繼承了父親衣缽，投身網球訓練，今年更到法國參賽，表現出不俗潛質。

是日Michael亮相與一眾小球手互動切磋，並大方為球迷簽名及合影，其後亦寄語小將們把握與球星接觸的機會：「看他們如何練習、熱身，若未來你們去參加職業比賽，相信你們會想起在今天所得。」