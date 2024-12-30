鬥至搶七力戰出局 吳奇龍初登場贏掌聲

「中銀香港網球公開賽2025」昨於維園展開一連8日激戰，首日外圍賽免費開放入場觀戰，大批本地球迷到場為首戰ATP 250賽事的港將吳奇龍打氣，惟最終奮戰下以直落兩盤不敵加拿大球手迪亞路，無緣正賽。至於香港1哥黃澤林、中國新星商竣程以及美國田恩等好手今日登場。■圖、文：李章杰

23歲港將吳奇龍（Roger）獲外卡出戰外圍賽，首圈硬撼世界排名第87位的加拿大球手迪亞路。世界排名第1,943位的Roger首盤打出驚喜，連保發球局與對手戰成6比6，將比賽拖至「搶七」，惟最終以細分2比7憾負。次盤首局迪亞路率先破發下，再贏6比2，令吳奇龍無緣躋身正賽。

吳奇龍生涯首次亮相ATP 250級別賽事，賽後表示：「比賽前一日才知道要上場，幸好兩個禮拜前有保持訓練。今次比賽對我意義重大，比起以往參加過的賽事水準更高。」Roger特別提出今次亦有參賽的錦織圭，是自己多年偶像：「他大傷後重新拾起球拍，自己的情況亦相似。」Roger不忘感謝入場球迷的支持：「首盤算是交出最好表現，次盤發揮也不錯，可惜未能保住發球局，比賽令我看到自己與世界的距離，同時也增強了信心。」

黃澤林今男雙亮相 今日賽事續有連番精彩激鬥，其中香港首席球手黃澤林（Coleman）於男子雙打亮相，夥拍南韓球手南智星，首圈硬撼由男單頭號種子魯列夫，與世界排名19位卡查諾夫的組合。至於中國19歲新星、世界排名第50的商竣程，則於男雙與加拿大球手沙普華洛夫合作，迎戰賽事3號種子突尼西亞的Skander Mansouri和比利時的Joran Vliegen。