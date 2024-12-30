巨星輪流訪港掀起熱潮

今年暑假有多位NBA球星先後訪港，包括占美畢拿、占士夏登、保羅佐治和古斯馬等。巨星駕到，幾次活動自然引起大批球迷專程到場支持，當中上述4人更齊齊現身「姚基金慈善賽」，落場獻技及大玩遊戲，讓球迷盡飽眼福。此外，NBA名宿馬貝利和前公牛明星中鋒諾亞，亦現身修頓場館欣賞《邨JUMP!》冠軍戰。