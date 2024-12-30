體育

場館測試賽順利上演 啟德體育園落成迎盛事

未來將有更多籃球比賽在啟德新場館舉行。 未來將有更多籃球比賽在啟德新場館舉行。
未來將有更多籃球比賽在啟德新場館舉行。
新落成的啟德體育園室內體育館——體藝館，在今年首辦籃球測試賽，為這一標誌性場館率先「剪綵」。
當中學界精英及U22全運集訓隊等年輕球員先後踏入場館作測試，成為首批體驗新場地配套的球員，眾人對新場館均讚不絕口，可以預計來年將陸續有更多籃壇盛事在此場館舉行。
U22全運集訓隊（右）早前踩入啟德新場館。U22全運集訓隊（右）早前踩入啟德新場館。
U22全運集訓隊（右）早前踩入啟德新場館。
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