體育

滿貫衞冕香港三人籃球聯賽
由李琪、惠龍兒、蔡再懃（左）和鄧志恒組成的滿貫A隊，出戰2024年香港三人籃球聯賽，「綠軍」沿途過關斬將闖入決賽，與「黃金戰士」永倫B隊合演上屆冠軍戰翻版，最終滿貫技高一籌，贏21比15成功衞冕。
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