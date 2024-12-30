2024籃壇回顧 登更高舞台發光發熱 港籃奮力突破佳績

2024年轉眼間步入尾聲，香港籃壇在充滿變化的一年愈趨熱鬧，不少港將踏上國際舞台展現風采：大衞穆卡簽約NBA球隊亮相G League、香港東方出戰多個海外賽事、陳穎欣和陳欣汶分途登上WCBA及NCAA D1。此外多支球隊取得突破性佳績，香港東方在甲一封王、永倫重奪銀牌錦標、香港金牛首捧NBL獎盃，同時本地首辦3人籃球世界級賽事、啟德體育園開館等。過去一年絕對值得本地籃球迷回味。文：李章杰、鄧文滔

上季本地甲一聯賽，香港東方於2月份總決賽以場數3比1擊敗滿貫，繼2018年後重奪總冠軍寶座，寫下新里程碑，加拿大籍中鋒麥洛連膺ＭＶＰ獎項，可謂雙喜臨門。

海外多條戰線有驚喜

東方其後出戰亞洲冠軍聯賽，首階段外圍賽以3戰2勝首名晉級，可惜最終以3連敗作結，無緣正賽。甲一新季開始前，「藍軍」羅致楊和及梁兆華，令球隊在常規賽高歌猛進，目前7戰全勝，全力衝擊隊史首座常規賽冠軍及聯賽二連霸。與此同時，「藍軍」參戰東亞超級聯賽（ＥＡＳＬ）和菲律賓ＰＢＡ專員盃，展開前所未有的3條戰線賽程，目前兩個聯賽戰績分別為1勝2負和6勝2負，成績有驚喜。