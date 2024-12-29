首談禁賽施華德：曾擔心球迷離棄

「無法避免一些負評」

這位前世界1姐在澳洲的聯合盃開打前，首次談到媒體與球迷對她禁賽的反應：「他們的反應比我想像的更積極，我覺得大多數人都是理解的。總體來說，波蘭的反應基本上是非常支持，我真的很感激，因為我缺席中國賽時，沒有人知道原因，這並不容易。」施華德8月在一次賽後藥檢中，被驗出對運動禁藥曲美他嗪有陽性反應，結果其使用的助眠藥物被指受污染，加上「沒有重大過錯或過失」，最終輕判禁賽1個月。施華德坦言曾擔心球迷反應：「我害怕大多數人會背棄我，但我感受到支持，實在太好了，當然會有一些負評，你是無法避免的。」