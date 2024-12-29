首談禁賽施華德：曾擔心球迷離棄
手持5個大滿貫錦標的施華德，因捲入禁藥風波遭禁賽1個月，這位「波蘭球后」上周五自事件後首次公開露面，並表示曾擔心會因此遭球迷離棄。
「無法避免一些負評」
這位前世界1姐在澳洲的聯合盃開打前，首次談到媒體與球迷對她禁賽的反應：「他們的反應比我想像的更積極，我覺得大多數人都是理解的。總體來說，波蘭的反應基本上是非常支持，我真的很感激，因為我缺席中國賽時，沒有人知道原因，這並不容易。」施華德8月在一次賽後藥檢中，被驗出對運動禁藥曲美他嗪有陽性反應，結果其使用的助眠藥物被指受污染，加上「沒有重大過錯或過失」，最終輕判禁賽1個月。施華德坦言曾擔心球迷反應：「我害怕大多數人會背棄我，但我感受到支持，實在太好了，當然會有一些負評，你是無法避免的。」
對於世界1哥仙拿在3月兩次測試中「肥佬」，但未遭受禁賽令，世界反興奮劑機構表示就此提出上訴，施華德認為不會發生在自己身上：「我被禁賽了一段時間，失去世界第一，我也提供了所有可能的證據。」
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