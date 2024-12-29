當錫或無緣角逐年度獎項

至少抖1個月 難達上陣標準

獨行俠日前以99比105不敵木狼，主將當錫在第2節剩下2分31秒時，更因拉傷小腿被迫提早退下火線，事後經過MRI檢查，證實當錫需要休戰至少1個月，並要在30天後再次評估傷勢。面對當錫將缺陣一段長時間，獨行俠主教練傑特顯得相當擔心：「希望這是他今季最後一次受傷，同時傷勢不要太嚴重，因為我們很需要他。」事實上當錫今季場均錄得28.1分、8.3籃板和7.8助攻，但因傷暫時僅上陣22場，就算1個月後趕及復出，仍很難達到上陣65場的年度獎項候選資格，意味他無緣爭逐年度最有價值球員，兼終止連續5年打入年度一隊的紀錄。