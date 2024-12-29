當錫或無緣角逐年度獎項
日前在NBA聖誕大戰對木狼受傷的獨行俠王牌當錫，接受核磁共振（MRI）檢查後，預計要休戰至少1個月。據聯盟最新規定，球員出賽不足65場，就無法競逐任何年度個人獎項，意味當錫今季很大機會生涯首次「食白果」。
至少抖1個月 難達上陣標準
獨行俠日前以99比105不敵木狼，主將當錫在第2節剩下2分31秒時，更因拉傷小腿被迫提早退下火線，事後經過MRI檢查，證實當錫需要休戰至少1個月，並要在30天後再次評估傷勢。面對當錫將缺陣一段長時間，獨行俠主教練傑特顯得相當擔心：「希望這是他今季最後一次受傷，同時傷勢不要太嚴重，因為我們很需要他。」事實上當錫今季場均錄得28.1分、8.3籃板和7.8助攻，但因傷暫時僅上陣22場，就算1個月後趕及復出，仍很難達到上陣65場的年度獎項候選資格，意味他無緣爭逐年度最有價值球員，兼終止連續5年打入年度一隊的紀錄。
對於當錫今次或因傷未能衝擊年度獎項，美國不少傳媒紛紛對聯盟表達不滿，認為規定要作出調整：「65場這個規定很愚蠢，本身這是用來阻止球星輪休，不是懲罰受傷的球星，失去榮譽之餘，還可能影響他們薪資。」
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