曾樂圖稱霸NCAA 未來目標挑戰美職

曾樂圖跟隨校隊贏得NCAA D1冠軍。（受訪者提供）

由11歲開始代表香港青年軍、曾兩次出戰「U20亞洲盃」外圍賽的曾樂圖（Jeremy），日前協助就讀的University of Vermont，首度贏得美國NCAA Division one冠軍，成為首奪該項殊榮的香港球員。現年19歲的Jeremy表示會向更高水平足球目標進發，希望嘗試挑戰美職。

4歲便參加車路士足球學校（香港）幼兒學趣班，及後一直隨「車校」教練「Q Sir」（鍾健希）南征北討的Jeremy，在「男拔」讀至中四後便赴笈美國。在Northwood School完成中學後，Jeremy獲University of Vermont取錄，現時就讀二年級的他同屬校隊主力，自然是該校稱霸NCAA的功臣之一！「呢個係美國國內最高水平嘅大學賽事，由全國最強52隊去競逐，賽前我哋排名19位，最後能夠捧盃成為校史嘅一部分，我同所有隊友都好開心！」Jeremy謂。

鍾健希讚愛徒充滿熱誠 最令Jeremy感到興奮的還有另一件事：「每年美職都會喺賽事期間『揀蟀』，我哋都有兩個球員簽咗美職合約。我會畀心機完成學業，同時想試吓挑戰美職，我知競爭好大，距離畢業仲有兩年時間，我會把握機會去令自己達標。」Jeremy又強調如果沒有家人的支持，一切都沒有可能發生：「父母嘅支持一定係最緊要，尤其係媽咪嘅Support，佢由我好細個踢波，到我話想去美國升學，佢都全力支持，真係非常感激。」

「睇住Jeremy大」的「Q Sir」亦對愛徒寵愛有加：「Jeremy由細到大都好聽話，對足球充滿熱誠，無論練波或比賽都好認真，又識得體諒隊友。今次攞到全國冠軍已經好叻仔，但我知佢唔係容易滿足嘅人，只要定咗目標，就會努力去完成。可能我哋都係左腳仔，所以特別投契，我衷心祝佢達成踢美職嘅夢想！」