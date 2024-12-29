商竣程平常心看世界排名

專程來港參加「中銀香港網球公開賽2025」的19歲中國小將商竣程，去季屢創佳績，世界排名升至第50位，中國球手中排名僅次於張之臻（45位）。他昨日在記者會表示，對爭取成為中國1哥保持平常心。

獲李娜啟發目標贏大滿貫 商竣程9月於成都公開賽奪冠，其後更成為中國史上首位參加新生代年終賽的球手，他昨日受訪時表示，李娜過去在網壇取得成功，為新一代中國球手帶來希望：「李娜給予我們很大啟發，希望能夠如她般贏得大滿貫，並穩定佔據世界前10，我覺得中國男球手有很大進步空間，我們要努力追近女子組的成績。」

商竣程目前世界排名50，對於未來要超越張之臻，他坦言保持平常心：「我當然會努力提升世界排名，但暫時對成為中國1哥未有太多想法，希望逐步逐步來，相比起單純提升排名，能否發揮全部實力，才是最重要。」展望2025年，商竣程將面臨不少挑戰，「自己出戰新生代年終賽時，身體狀況欠佳，以致分組賽3戰皆北，但也許這段經歷，會成為新一季的『鋪墊』，令我以更強狀態來到香港網賽以及澳網。」