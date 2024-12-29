ATP香港網賽抽籤出爐 黃澤林商竣程首圈狹路相逢

中銀香港網球公開賽昨日舉行抽籤儀式，上屆4強球手中國的商竣程，親自抽中首圈火併香港1哥黃澤林，兩人自上海大師賽後重遇，成為首圈焦點。黃澤林（Coleman）賽前表示期待在香港為新賽季打響頭炮，並盼望藉主場優勢拿下勝利：「我要相信自己！」

屬ATP 250級別的香港網球公開賽，今日起至1月5日假維多利亞公園網球主場舉行，賽事總獎金達766,290美元（約595萬港元），今日先上演資格賽，正賽則於明日下午2時起展開。大會昨日舉行抽籤儀式，商竣程即場親手為自己的命運「揭盅」，抽中香港1哥黃澤林為首圈對手，他對結果亦大為吃驚：「上次上海大師賽時他抽中我，今次輪到我抽中他，相當有趣。」

魯列夫衞冕未感樂觀 其他焦點賽事，同樣持外卡出戰的日本球手錦織圭，首圈面對世界排名第56位的加拿大球手沙普華洛夫，至於賽事頭4位種子則於首圈輪空，包括世界排名第8、力爭衞冕的俄羅斯球手魯列夫、世界排名第17的意大利球手姆錫迪、世界排名第19的卡查諾夫，以及世界排名第20的法國球手費爾斯。雙打方面，黃澤林今次夥拍南韓球手南智星，首圈遇上魯列夫和卡查諾夫的組合。

重臨香江的魯列夫指今次強手林立，對衞冕信心不大，但一定全力以赴：「今季我的目標是繼續進步，目前訓練狀態很好，希望可以在賽場上展現努力成果。我不會特別去想衞冕，因為我的職業生涯中，未曾試過衞冕任何錦標，而且每場都贏得不易，能夠打入4強或決賽，已經感到滿意。另外今次香港賽我會出戰雙打，現在還是季初，希望盡快適應比賽節奏和強度。」

Coleman：要相信自己 黃澤林10月曾於上海大師賽首圈直落兩盤4比6不敵商竣程，今次兩人再遇，Coleman表示：「好期待再對Jerry（商竣程），我要相信自己，上次對他輸了，但其實大家比分很緊，第2盤我亦曾經領先過，今次希望藉主場之利，逐場努力，看看能否打入8強。」

Coleman早前到西班牙訓練3個星期，期望新賽季呈現一個「新的自己」：「經過幾星期訓練，加上上季職業賽的經驗，我對網球有新的見解，找到要進步的地方。今季目標和上季一樣，打入世界排名前100，以及大滿貫能躋身正賽。」

圖／文：鄧文滔、余樂詩