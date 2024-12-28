灰熊擒龍單場155分創新高

NBA灰熊隊昨晨主場迎戰速龍，全隊合計8人得分「上雙」，周志豪和謝倫積遜各得最高的21分，前者更摘下16個籃板，終場以155比126大獲全勝，並刷新隊史單場最高得分紀錄。

8人得分上「雙」

灰熊首節即火力全開，一度領先19分，速龍奮力縮窄差距，半場落後70比78。轉邊後雙方防守端漏洞百出，第3節得分均已「破百」，灰熊手握21分優勢進入尾節，其後發生一段小插曲，比賽餘下10分29秒時，當時灰熊領先127比103，速龍要求暫停，主教練拉查高域情緒失控衝向球證理論，雖然一眾球員上前阻止，但拉查高域仍被判技術犯規遭驅逐離場。最終速龍「無帥」情況下回天乏術，灰熊以155比126勝出，更打破2021年12月對陣雷霆的單場得分紀錄（152分），贏波兼贏面子。