樊振東陳夢退出WTT世界排名

中國乒乓球名將樊振東昨日突在社交網留言，宣布退出WTT世界排名，惟不會退役。這位巴黎奧運男單金牌得主坦言，自奧運後其心理消耗甚大，加上WTT近日頒布「唔打即罰錢」新例，令他難以承受，故有此決定。至於擁有4面奧運金牌的女乒好手陳夢，也同樣宣布退出WTT世界排名。

難以承受「唔打即罰錢」 樊振東今年贏盡奧運、世界盃及世錦賽冠軍，達成「大滿貫」，但昨日他突在社交網透露，完成奧運後，其心態已感到疲倦，而且WTT頒布新規後，成為退出世界排名的「最後一根稻草」︰「除了確定參加下屆全運會，我對未來仍然沒有具體計劃，而且WTT近期頒布不參賽就罰款的新例，個人實在無法承受，但仍然尊重這個決定，因此目前只能選擇退出世界排名。」

但樊振東向球迷大派定心丸，指自己不會選擇退役：「我還是我，不會退役，會繼續努力參與不同比賽；乒乓球是童年少年青年歲月的榮耀勳章，而對體育的熱愛將會充盈一生；我不會離開乒乓球，更不會離開體育。」

與樊振東同樣感到難以適應新例的，還有陳夢。她在社交網表示自奧運結束後，需要一段時間來調整身體狀態，以及為職業生涯進行新的規劃。惟WTT推出退賽罰款規定後，陳夢自覺未能保證出席一連串高強度賽事，故出於對國際組織的尊重，最終她才決定退出WTT世界排名。不過30歲的陳夢亦未言退，她強調自己仍熱愛比賽，意味她未來會因應個人身體情況，選擇性作賽。

陳夢