世界賽下月啟德開戰 胡兆康：有信心奪冠

「2025 IBF 保齡球世界盃」及「IBF 世界殘疾保齡球錦標」將於明年1月假啟德體育園全新保齡球場館Top Bowl舉行。胡兆康表示期待在新場館比賽，盼未來有更多國際保齡球賽在香港上演。

「IBF 保齡球世界盃」將於2025年1月5日至14日舉行，共有31個國家及地區參賽，約280名球手在港一決高下，賽事分為個人賽和隊際四人賽，共設男女子組各兩面的金牌。港隊將由胡兆康、黃鈞源、謝晉軒、麥紹岐和年僅16歲的馬嘉言（後備）出戰。

讚新場館設備先進 胡兆康大讚新場館設備先進，期待之後香港能舉辦更多國際賽：「好開心可以在新場比賽，感覺緊張又興奮。啟德場館設備全新及先進，會顯示各種不同數據，而且配套方便，打完波可以附近去吃點東西。新場館落成後希望會有更多國際比賽，吸引高手來港比賽或分享經驗，世界盃是好開始，期待之後有更多交流。」

這位港隊「大師兄」亦有信心主場捧盃：「後起的隊友水平愈來愈高，不少人都有世界賽經驗，所以近年自己愈來愈享受打隊際賽，好開心可以和隊友並肩作戰。今次我都有信心贏冠軍，希望可以發揮自己應有水準。」

至於世界殘疾人保齡球錦標賽方面，港隊派出22人角逐獎項。其中亞洲殘疾人保齡球錦標賽金牌得主、香港視障運動員張凱童表示：「新場館燈光舒服，比較柔和，而且十分寬敞。今次兩個比賽同一地點舉行，兩隊港隊互相支持下，相信比賽會更有動力，我的目標是三甲，金牌會更開心。」■■圖、文：余樂詩