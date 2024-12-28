徐宏傑榮升人夫迎新年

2024年，對徐宏傑而言，絕對是豐收年！先後奪得港超聯和中甲冠軍，再協助港隊取得「東亞盃」決賽周入場券的他，將於下周一（30日）與拍拖6年的女朋友Pamela成婚，榮升人夫，迎接新一年。

蜜月要後補「佢好明事理」

去年7月求婚成功的「傑仔」，周一便與Pamela攜手步向人生新階段，並會於東涌的一間酒店擺設婚宴。不過，由於「傑仔」下月5日便要歸隊向雲南玉昆報到，為升上中超的第一個球季做準備，一對新人的蜜月旅行將要後補，可有擔心「準徐太」嬲嬲？「我哋都未諗幾時補番蜜月，睇吓嚟緊會唔會有長假期，如果唔係就等下年球季完咗去囉。佢好明白事理，唔會因為咁嬲嘅。」「傑仔」表示Pamela因要照顧狗狗的關係，暫時不會隨他到內地生活，但會定期北上探望他。