陳浩源推自傳鼓勵年輕人

巴黎殘奧運銀牌得主、香港輪椅羽毛球運動員陳浩源宣布退役後，近日推出自傳《二輪人生》（圖），期望藉此鼓勵學生和年輕運動員面對逆境，以及感謝一直支持他的人。

陳浩源（Daniel）2008年因交通意外受傷需切除左腳，2010年成為香港首位輪椅羽毛球運動員，在東京和巴黎殘奧運奪得1銀1銅，自傳紀錄了他由童年到成長的故事。Daniel透露新書銷情不俗，下月11日於尖沙咀舉行新書分享會：「這書是2023年底開始創作，最初只是想為自己留下紀錄，原本擔心可能要放在學校派發，想不到幾個鐘就賣出幾百本。殘奧之後自己慢慢轉換跑道，用文字去紀錄自己的運動員生涯，以及多謝一些支持過我的人。」

總結2024「充滿歷史時刻」 陳浩源特別希望鼓勵年輕人：「想藉自己的故事去鼓勵學生和年輕運動員面對逆境，就算沒有人認同，都可以走出一條屬於自己的路。」總結2024年，Daniel表示：「東京奧運後這幾年很努力，終於在今年迎來收穫，世界排名重返第2，殘奧入到決賽，開幕及閉幕禮都做持旗手，是個人充滿歷史時刻的一年。」

文：余樂詩