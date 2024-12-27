11月金球潘沛軒攞獎

11月初上演的首循環「傑理大戰」，傑志被理文先開紀錄，臨完半場潘沛軒接應馬查度後腳傳送，避過立花稜也及黃俊皓飛剷快腳抽入，「藍鳥」最終以1比1逼和對手。此球亦令「潘沛」首獲每月「最佳金球」獎項，他在領獎時相當開心：「入波本身已經係難事，仲要入得靚就難上加難，多謝各位球迷及朋友投票畀我。」

鍊贏「肥彭」笠射潘沛：唔容易㗎

對比「肥彭」的半場笠射，這球或許看似較輕易，但「潘沛」指有一定難度：「因為射嗰陣對面兩隻腳飛埋嚟，要好快做決定同起腳，同埋呢球幫到球隊保住1分。」「潘沛」暫時在各項賽事攻入3球，他表示自己一直有苦練把握力：「知道自己去到Final Third個位，成日做得唔好，季初表現都算滿意。希望保持狀態到季尾，目標要多過前一季嘅7球！」適逢聖誕佳節，「潘沛」不忘祝願各位球迷聖誕快樂，並提到自己的聖誕願望：「希望傑志今季重奪聯賽冠軍，同埋幫港隊下年繼續攞佳績。」