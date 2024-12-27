12月27日(五)
體育
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
12月27日 (五)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
曾錦濤巨B百日宴
今季隨九龍城升班、重返港超表現出色的曾錦濤（紅衫），昨晚假九龍塘某會所，為愛兒Torres擺設百日宴。圈中老友陳文輝、曾昭達和歐陽耀冲等均有到賀。「3個月人仔已經15磅幾，好食得，我要畀心機搵奶粉錢先得！哈哈！」
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/體育/odn-20241227-1227_00286_044/曾錦濤巨B百日宴
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc