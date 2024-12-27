體育

曾錦濤巨B百日宴
今季隨九龍城升班、重返港超表現出色的曾錦濤（紅衫），昨晚假九龍塘某會所，為愛兒Torres擺設百日宴。圈中老友陳文輝、曾昭達和歐陽耀冲等均有到賀。「3個月人仔已經15磅幾，好食得，我要畀心機搵奶粉錢先得！哈哈！」
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