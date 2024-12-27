湖人砌低勇士占士成「聖誕之王」

NBA聖誕焦點戲碼之一，勇士主場同老對手湖人再演經典「勇湖大戰」。勒邦占士與史堤芬居里生涯第53次對決，不過今場最搶鏡非利亞維斯莫屬，除交出「大三元」外，更於完場前1秒剷籃絕殺，助湖人險勝115比113。即將40歲的占士歷來參與聖誕大戰獲第11勝，成為聯盟第一人，賽後他感嘆與居里交手的機會愈來愈少，難掩唏噓。

利亞維斯最後1秒獻絕殺 今場是兩大代表性球星占士和居里第4度在聖誕大戰中較量，本賽前「大帝」以2勝稍稍領先。是役兩人火速入局，上半場得分同樣「上雙」，湖人雖有中鋒安東尼戴維斯首節不幸扭傷腳踝提早離場，3節過後仍領先84比76。決勝節「咖喱仔」挺身而出包辦17分，包括最後12.9秒面對占士射入高難度三分，之後超遠起手命中，為球隊追成113平手，讓主場球迷陷入瘋狂。不過最後關頭利亞維斯擺脫韋堅斯糾纏，最後1秒完成絕殺，湖人終險勝2分。

利亞維斯是役取得26分、10個籃板及10次助攻，成為史上第10位在聖誕大戰食出「大三元」的球員，占士亦貢獻31分及10次助攻，勇士方面雖有居里轟入個人本季新高的38分，惟主場仍要慘吞敗仗。