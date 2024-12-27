碧捷斯轟41分紐約人拔刺 雲班耶馬創歷史達成里程悲

NBA昨日上演5場聖誕大戰，其中頭場馬刺作客火併紐約人，前者王牌雲班耶馬狂轟42分及18個籃板、成為史上首位達成40分、15個籃板及射入5記三分球以上「里程碑」的球員，同時單場得分亦屬聖誕史上第3高。不過今季加盟紐約人的碧捷斯亦毫不遜色，個人獨取41分，帶領球隊以117比114險勝而回。

雲班耶馬登陸NBA僅兩個賽季，已創下聯盟多個驚人紀錄，這位「法國怪物」首度亮相聖誕大戰，昨日面對紐約人再次展現統治力，交出全場最高的42分、18個籃板及射入6記三分彈，外加4次封阻及4次助攻，打破NBA歷史紀錄，這個聖誕夜單場得分亦僅次於張伯倫（45分）和「T-Mac」麥基迪（43分）。

交出42分18個籃板仍吞敗 在雲班耶馬帶領下，大部分時間落後的馬刺尾段一度反超前，然而紐約人狂灑「三分雨」，加上碧捷斯完場前2分鐘連取4分，終在這場激戰中，以3分之差擊敗客軍。

「我現在仍在思考這場比賽」，年僅20歲的雲班耶馬賽後接受訪問時，為賽事作出總結：「我們很接近勝利，但有些時候我們缺乏一些特性，例如今場最後時刻，我們確實會對此感到無能為力，所以要在你能表現的時候，盡你所能。」

事實上，雲班耶馬剛當選上周西岸最佳球員，之前3仗場均達32.7分及7.3次封阻，身高2米21的他今季更在三分球下苦功，令對手難以防範。今場與他對位的紐約人中鋒唐斯直言：「雲班耶馬嘗試了很多三分起手，在我記憶中與去年的他截然不同，我認為他往後只要健康成長，可以做出更多令人意想不到的事情。」

至於轟入41分的碧捷斯，除刷新今季個人最高外，並與雲班耶馬攜手成為自1961年後，首對聖誕大戰中得分「40+」的不同隊球員，上次出現此罕見情況是比拿對決「大O」奧斯卡羅拔臣。